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Cengiz Seçsev’den TÜFAD’a ziyaret

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, ekibi ile birlikte Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şubesini ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 02.03.2021, 14:43
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Cengiz Seçsev’den TÜFAD’a ziyaret

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, ekibi ile birlikte Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şubesini ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Eskişehirli bir teknik adamın Eskişehirspor’da teknik direktör olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Hocanın ziyareti için memnun kaldığını belirten Bingöl, "Sürecin başından bu yana herkes Eskişehirspor’u Eskişehirli bir teknik direktörün yönetmesi gerektiği konusunda görüş belirttiler, ben herkese bunun için teşekkür ediyorum, sonuçta da Eskişehirspor yönetimi şartların çok uygun olmamasına rağmen Eskişehirli bir teknik adamı takımın başına getirdi. Herkes içinde bulunulan zorlu şartların farkında, hocamız da bu zor şartlarda elini değil gövdesini taşın altına koydu, bu süreci birlikte atlatmamız gerekiyor taraftarın destek vermesini istiyoruz, bu takım hepimizin, hepimiz katkı sunduğumuzda hepimiz mutlu olacağız. Bizler de TÜFAD olarak onun yanında olacağız, Eskişehirspor’un ligde bulunduğu durum, kadro kalitesi ve oynadığı oyuna bakılınca bulunduğu ligin çok altında bir takım olduğunu hepimiz biliyoruz, hocamız önümüzdeki sezon için çalışmalarını yapmaya başladı. Eskişehirli bir antrenörün takımımızı çalıştırması bizi çok mutlu eder ve başarılı olması da bizi gururlandırır. Teknik heyet ve arkadaşlarımız, hocalarımız burada, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Göstereceğiniz performans Eskişehirli antrenörlere örnek olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Önünüzde 10 tane zorlu maçın olduğunu kaydeden Bingöl, "Aşama kaydederek, başka yerlere de Eskişehirli antrenörlerimizi yollayabilirsek bu bizim için gurur olur, önünüzde 10 tane zorlu maçınız var, bu süreci en iyi şekilde atlatmayı umuyoruz, 1 tane Eskişehirspor var ve hepimizin kayıtsız, şartsız takıma destek vermesi gerekiyor" diye konuştu.

ONLARI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev ise, zor gülerden geçildiğini belirterek, "Sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Eskişehirspor’un içinde bulunduğu şartlar, herkesin bildiği bir konu, bunları tekrar ederek, takımın motivasyonunu ve marka değerini düşürmek istemiyorum. Biz bu şartları bilerek geldik, zorluk var diyerek konuyu aşağı çekmek istemiyoruz, zor günler geçiriyoruz. Takım olarak farkındayız ancak gençleri yeterlilik seviyesine ulaşmadan sahaya sunmak istemiyoruz. Onları kaybetmek istemiyoruz çünkü bu çocuklar daha 16-17 yaşında, bir takımda 6-7 gencin bir anda oynaması ve Eskişehirspor’un sahada yokmuş gibi görünmesini istemiyoruz. Bu çocukların yetişmesi için aralarında, tecrübeli ağabeylerinin olmasını istiyoruz. Esasında Eskişehirli antrenörlerin önü açık, sadece bazı konularda dik durulması gerekiyor" dedi.
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