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Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu’dan İnönü ilçesine ziyaret

Eski TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, beraberindeki heyet ile birlikte Eskişehir’in İnönü ilçesini ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 29.09.2021, 14:59
Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu’dan İnönü ilçesine ziyaret

Eski TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, beraberindeki heyet ile birlikte Eskişehir’in İnönü ilçesini ziyaret etti.

Eski TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve beraberindeki heyet İnönü ilçesine gerçekleştirdikleri ziyarete, ilçeye ismini veren İnler Mağarası ile başladı. Burada İnönü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İnönü Kalesi ve İnleri Restorasyon 1. Kısım Uygulama çalışmasını yerinde inceleyerek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’tan yapılan restorasyon çalışması hakkında bilgi aldı. Daha sonra Şeyh Kuddusi Cami ve İnönü Savaşları Karargâh Müzesi’ni ziyaret eden heyet, Eskişehir’de programa katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

İnönü Belediye Başkanı Bozkurt, Çiçek ve Aksu’ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür etti.

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