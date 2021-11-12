Cemaat soğuk havaya rağmen cuma namazını caddede kıldı

Eskişehir’de soğuk havaya rağmen camiye sığmayan cemaat, Cuma namazını cadde üzerinde kıldı.

Eskişehir’de öğle saatlerinde etkisini sürdüren soğuk hava ve ayaza rağmen bazı vatandaşlar, Cuma namazını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Cuma namazı için birçok camide olduğu gibi Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesindeki Çarşı Camii’ne gelen bazı vatandaşlar, cami içinin tamamen dolması sebebi ile içeride yer bulamadılar. Birçok vatandaş, soğuğa aldırış etmeden caminin yanında bulunan Hamamyolu caddesine hasır ve karton sererek ibaretlerini yerine getirdiler.