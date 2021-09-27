Cem Karaca’dan taraftara çağrı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cem Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile genç oyuncularını bu yoldan kopartılmamasını istedi.

Bartu Göçmen’e maç sonucu destek olurken fotoğrafını da paylaşan Karaca, "Büyük Eskişehirspor taraftarı, "Biz olacağız" diyerek çıktığımız bu sezonda nasıl sevinirken tebriklerinizi kabul ettiysek, eleştirileriniz de bugün başımızın üstünde. Birbirinden genç, birbirinden iyi niyetli çocuklarımızla, işlerinden ailelerinden vakit ayırıp bizi her şeyin önüne koyan yönetimimizle hedefimiz için yürümeye devam ediyoruz. Sizden ricam bu takımın başındaki kişi ve tüm sorumluluğun sahibi olarak; şuan henüz yolun başında olan gençlerimizi bu yoldan koparmayalım. Biz günün sonunda mutlu olacaksak hep birlikte gösterdiğimiz sabır ve azimle bunu başaracağız. Böyle bir hezimeti yeniden yaşatmamak için var gücümüzle çalışacağız. Gösterdiğiniz müthiş destek için yeniden tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi.