banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Rusların aşısı işe yaramadı
Rusların aşısı işe yaramadı
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Azerbaycan'a destek verdi diye soruşturma açtılar
Azerbaycan'a destek verdi diye soruşturma açtılar
Dolar, Euro ve altında sun durum ne?
Dolar, Euro ve altında sun durum ne?

ÇEL-DER’den pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa giyecek yardımı

Eskişehir’deki Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği (ÇEL-DER); pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa yardım eli uzatarak giyecek yardımı yaptı.

ESKİŞEHİR 01.12.2020, 10:09
6
ÇEL-DER’den pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa giyecek yardımı
banner422

Eskişehir’deki Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği (ÇEL-DER); pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa yardım eli uzatarak giyecek yardımı yaptı.

ÇEL- DER tarafından pandemi döneminde; ‘Birlikte El Ele Yürüyelim’ projesi kapsamında, derneklerine bağlı 25 mahallede ihtiyaç sahibi 500 çocuğa mont, ayakkabı gibi muhtelif giyecek yardımında bulundu. Dernek Başkanı Mehmet Taş, yardımla ilgili yaptığı açıklamada, ”2018 yılında Eskişehir’de ÇEL - DER’i kurduk ve pandemi döneminde derneğimize bağlı 25 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi çocuklarımızı tespit ettik. İhtiyaçlarına bir nebze katkı sağlayabilmek için başlattığımız ‘Birlikte El Ele Yürüyelim’ projemiz sonucunda; hayırsever hemşerilerimizin desteğiyle ihtiyaç sahibi 500 çocuğa muhtelif çeşitli giyecek yardımında bulunduk. Dernek olarak her zaman Eskişehir’de bulunan hemşerilerimizin yanında olduk ve her zamanda yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar birçok projemizi hep birlikte tamamladık. Bize güvenen, inanan tüm Eskişehir’deki tüm hemşerilerimize minnettarız’’ dedi.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu