ÇEDES projesi ile kardeş okullara ihtiyaç malzemeleri gönderildi

Eskişehir’deki okullar, ÇEDES projesi çerçevesinde deprem bölgesindeki kardeş okullara ihtiyaç malzemeleri gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığının, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde öğrencilere yönelik hazırladığı "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi çerçevesinde; Eskişehir’deki okullar, Hatay’ın Hassa ilçesindeki kardeş okulları ile irtibata geçerek ihtiyaçları istikametinde gerekli malzemelerden acil olanları Hatay Hassa’ya gönderdi. Diğer tüm malzemeler bayramdan sonra toplu olarak gönderilmek üzere Eskişehir Çamlıca Kız İmam Hatip Lisesi’nde toplandı.

ÇEDES projesi çerçevesinde okulların ‘Değerler Kulübü’ öğretmenleri koordinesinde, okul yönetici ve öğretmenlerinin yardımları, tüm okul öğrenci ve velilerinin katkılarıyla deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan ve gönderilen koliler, Hatay’ın Hassa ilçesindeki kardeş okulların yöneticileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim alındı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ÇEDES projesi çerçevesinde proje koordinatörlerine, okul yöneticilerine, öğretmenlere, katkı sağlayan öğrenci ve velilere yardımlaşmaya en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür etti.