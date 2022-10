Çavuşoğlu’nun Küpeli’yi ziyaretinde sanayicilerin talep ve beklentileri görüşüldü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Sanayicilerin talep ve beklentilerinin görüşüldüğü ziyarette Başkan Küpeli, ekonomik öngörülebilirlik ve istikrar vurgusu yaptı.

65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev alan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Patel ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Sanayicilerin talep ve beklentilerini aktardı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB’nin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ile OSB tarafından gerçekleştirilen yatırımlar hakkında Çavuşoğlu’na bilgi verdi. Başkan Küpeli, Eskişehir’e ve ülke ekonomisine değer katmak için Eskişehirli sanayiciler ve Eskişehir OSB olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Sanayicinin talep ve beklentilerinin konuşulduğu görüşmede Başkan Küpeli, sanayicinin önünü görmesi adına ekonomik öngörülebilirliğin ve istikrarın şart olduğunu aktardı.

Bürokratik süreçler çok uzun sürüyor

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB’nin hızlı bir büyüme temposunda olduğunu, süratle yeni alanlara ihtiyaç duyduğunu, ancak rezerv alanların yeni yatırımlara açılması için bürokratik süreçlerin çok uzun sürdüğünü dile getirerek, “Ekonomide açıklanan başta ihracat hedefi olmak üzere, diğer hedeflere ulaşmamız için çok daha fazla sanayi tesisine, yeni OSB alanlarına ve üreticilere ihtiyacımız var. Sanayicilerimiz büyük bir şevkle yatırım yapmak istiyor ve bizden sürekli yer talep ediyorlar ama yeni alanları OSB olarak ilan etmek ve yatırıma hazır hale gelmesine yönelik bürokratik süreçler çok uzun sürüyor. Bunların basitleştirilmesi için acilen yasal ve mevzuat düzenlemeleri yapılması gerekiyor. Bunları sayın vekilimize ilettik. Yatırımcının önünün çok daha hızlı açılması gerekiyor. Sanayimizin ve iş dünyamızın beklentilerini geniş bir biçimde kendilerine aktarma imkânı bulduk” şeklinde konuştu.

Eskişehir güçlü bir ekonomik yapıya sahip

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Eskişehir’in güçlü bir ekonomik yapıya ve nitelikli iş gücüne sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanayicilerimiz üretim yapıyorlar, ihracat gerçekleştiriyorlar, istihdam sağlıyorlar ve ülke ekonomisine değer kazandırıyorlar. Bugün Eskişehir sanayisinin en güçlü temsil organlarından biri olan ve il sanayinin en yoğun bir şekilde kümelendiği Eskişehir OSB Başkanımız Nadir Bey’den sanayicilerimizin istek ve beklentilerini ve sorunlarını dinleme imkânı bulduk. Bizler her zaman halkımızın, elini değil adeta gövdesini taşın altına koyan işveren ve sanayicilerimizin yanında olduk. Sanayicilerimiz gerçekleştirdikleri üretimle, ihracatla, istihdamla ülkemiz ekonomisinin ana gücünü oluşturuyorlar. Başkanımızdan sanayicimizin ve OSB yönetiminin isteklerini dinledik ve not aldık. Ülkemizin ve Eskişehir sanayinin daha da güçlenmesi, istihdamın artması, sanayicilerin istek, sorun ve taleplerinin çözümü noktasında parti olarak gerekli tüm desteği verdik, bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz. Nadir Başkanımızdan özellikle Eskişehir OSB’nin büyüme ve genişlemesiyle, süren kamulaştırmalar konusundaki acil istek ve taleplerini not ettik. Bunları gerekli makamlarla paylaşacak ve takipçisi olacağız. Bizim telefonlarımız herkese ve sizlere daima 7/24 açık. Her zaman sizlerin hizmetinizdeyiz. Bizim için her görüş ve fikir çok değerlidir. Bugün bize iletilen tüm görüşleri, istek ve beklentileri hem partimizin üst yönetimine hem de hükümetimize aktaracağız. Ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Eskişehir OSB’yi ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Eskişehir sanayisinin daha da büyümesi ve bize iletilen taleplerin hayat geçmesi için tüm gücümüzle çalışacağız.”