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Çatören Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 20,5 arttı

Eskişehir’de çiftçilerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan Çatören Barajı’nın doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 20,5 arttı.

ESKİŞEHİR 20.08.2022, 11:14
Çatören Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 20,5 arttı

Eskişehir’de çiftçilerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan Çatören Barajı’nın doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 20,5 arttı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) verilerine göre, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan ve çevresindeki yaklaşık 30 mahallenin sulama ihtiyacını karşılayan Çatören Barajı’nda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine oranla arttı. Geçtiğimiz yıllarda kuraklıkla gündeme gelen barajda, 16 Ağustos itibariyle toplam 10,8 milyon metreküp su bulunduğu ölçüldü. Buna doğrultuda, barajın 42 milyon metreküp olan maksimum işletme hacmine göre yüzde 25,7’sinin dolu olduğu tespit edilirken, bu oran geçen yıl yüzde 5,2 olarak kayıtlara geçmişti. Bu çerçevede, geçen yıl aynı tarihte barajda 2 milyon metreküp su bulunurken, artış oranı da yüzde 20,5 oldu.

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