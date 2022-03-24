“Çat Kapı Tiyatrosu” ile orman sevgisi aşılanıyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Çat Kapı Tiyatro Topluluğu” yurt turnesi kapsamında Eskişehir’de oyunlarını sahnelemeye başladı.

Tiyatro ekibi, ilkokul çocuklarına orman sevgisi, çevre bilinci aşılamaya çalışıyor. Ayrıca orman mühendisliği de meslek olarak vurgulanıyor. Orman Haftasında gösterilerine başlayan ekip, “Adil Amca ve Sinem İle Sincabın Peşinde” adlı oyunu, çat kapı mantığı ile habersiz olarak sınıflara girerek oynamaya başlıyor. İlk önce şaşıran öğrenciler daha sonra oyuna dahil oluyorlar. İki sanatçı tarafından sahnelenen oyun Eskişehir merkezi ve ilçelerinde yaklaşık 300 sınıfta tekrarlanacak. Daha sonra Afyonkarahisar iline geçecek olan tiyatrocular, burada da 200 adet oyun oynayacaklar.

Arifiye Mahallesinde bulunan Adalet ilkokulunda sahnelenmeye başlayan oyun her sınıfta yaklaşık 15 dakika sürüyor.