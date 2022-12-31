Çarşıda yılbaşı kalabalığı

Yeni yıla yapmak için ailesiyle birlikte alışverişe çıkan Eskişehirli vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu.

2022’nin son gününde çarşıya akın eden insanların oluşturduğu kalabalık gözlere çarptı. Civardaki dükkanları dolduran Eskişehirli vatandaşlar çevre esnaflarının da işlerini arttırdı. Özellikle Hamamyolu ve İki Eylül Caddesi’nde oluşan yoğunluk dikkatleri çekiyor. İlerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artacağı düşünülüyor.