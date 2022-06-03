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Çaresiz kalan vatandaşlardan “Bu eve bir çare bulun” çağrısı

Eskişehir’de Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir evde uyuşturucu madde kullanıldığını iddia eden vatandaşlar duruma isyan ediyor.

ESKİŞEHİR 03.06.2022, 15:08
Çaresiz kalan vatandaşlardan “Bu eve bir çare bulun” çağrısı

Eskişehir’de Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir evde uyuşturucu madde kullanıldığını iddia eden vatandaşlar duruma isyan ediyor.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Özbay Sokak üzerinde bulunan tek katlı ev kimliği belirsiz kişilerce kullanılanıyor. Gece saatlerinde sokağın güvensiz olduğunu belirten mahalle sakinleri ise evin için uyuşturucu madde kullanılmasına yarayan malzemelerin olduğunu belirtti. Bazı sokak sakinleri ise evin içine girerek olayı fotoğrafladı. Mahalle sakinleri yetkililerin, eve çözüm bulmasını ve kapatmasını istiyor.

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