Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir’de

“Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” Eskişehir Valilik meydanında ziyaretçilerini ağırladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletildiği ekranların yanı sıra Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 3-4 Haziran tarihlerinde Eskişehir Valilik meydanında ziyaretçilerini ağırladı. Mobil müze, tarihi yarımadaya gelememiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara Çanakkale mirasını ulaştırmak amacıyla 81 ilin tamamını gezecek. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacak. “Mobil Tır” konsepti ile sergilenen Çanakkale Müzesi’nin bir sonraki durağı ise Ankara olacak.

“Tepkiler çok güzel, Çanakkale ruhunu farklı şehirlere taşıyoruz”

Çanakkale Savaşları Müzesi Sorumlusu Engin Karataş, müzeye olan ilgiden memnun olduklarını belirtti. Hizmetlerinden dolayı vatandaşların kendilerine teşekkür ettiklerini aktaran Karataş, “Mobil müzemizde toplamda 202 parça materyal sergileniyor. Tepkiler çok güzel, bizlerin bu yapmış olduğu etkinlik sayesinde özellikle Çanakkale’ye gidememiş dezavantajlı vatandaşlar buraya böyle bir hizmet gelmesinden dolayı bize teşekkür ediyorlar. Biz de onları şükranla karşılıyoruz. İki yıllık bir proje, ikinci turundayız. Çanakkale ruhunu farklı şehirlere taşıyoruz. Eskişehir’den sonraki durağımız Ankara olacak” diye konuştu.

Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm Türkiye’de ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanıyor.