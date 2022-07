OEDAŞ’ın Can Dostlar isimli sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde HAYTAP ve Tepebaşı Belediye iş birliği ile hayata geçirdiği tedavi odasında, sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapılmasına aralıksız olarak devam ediliyor.

Geçen yıl Ekim ayında açılan tedavi odasında bu zamana kadar 3 binin üzerinde sokak hayvanının, aralarında tümör ve göz gibi ameliyatlarının da olduğu tedavileri gerçekleştirildi, 900’den fazla da kısırlaştırılma operasyonu yapıldı. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için her yıl faaliyet gösterdikleri bir ilde daha tedavi odası açmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’de sayılarının 10 milyon civarında olduğu tahmin edilen sokak hayvanları; barınma, açlık, iklim ve çevre koşullarıyla mücadele etmenin yanı sıra eziyet, kötü muamele veya araç çarpması gibi insan kaynaklı etkenler nedeniyle hayatını kaybedebiliyor, yaralanabiliyor veya sakat kalabiliyor. Geçen yıl Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile “Can Dostlar” isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), bu çerçevede sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve tedavilerini karşılıyor.

OEDAŞ’ın HAYTAP ve Tepebaşı Belediye iş birliği ile 2021 yılı Ekim ayında açılışını gerçekleştirdiği tedavi odasında bu zamana kadar 3 binin üzerinde sokak hayvanının, aralarında tümör ve göz gibi ameliyatlarının da olduğu tedavileri gerçekleştirildi. Tedavi odasında ayrıca 900’den fazla kısırlaştırma operasyonu yapıldı.

“Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz”

Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi ve tedavi odasının öneminin altını çizen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Şehirler yaşamında farklı zorluklarla karşılaşan sokak hayvanlarının yaşam haklarının savunulması, ihtiyaçlarının karşılanması, bakımlarının ve tedavilerinin gerçekleştirilmesinde hepimize önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyoruz. Biz de OEDAŞ olarak sosyal sorumluluk projemiz Can Dostlar çerçevesinde değerli paydaşlarımız HAYTAP ve Tepebaşı Belediyesi ile kurduğumuz tedavi odasında sokak hayvanlarının tedavilerini sağlayarak yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Tedavi odasına Eskişehir’den başladık ancak faaliyet gösterdiğimiz diğer illere de yayılacağız. Hedefimiz her yıl bir ilimizde daha tedavi odası açmak” diye konuştu.

“Bu zamana kadar toplam 5 ton mama bağışı yaptık”

Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yaptıkları diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Yalçın şunları söyledi;

“Faaliyet gösterdiğimiz illerde bu zamana kadar toplam 5 ton mama bağışı yaptık. Bu proje çalışma arkadaşlarımız tarafından da sahipleniliyor. Gönüllü mama dağıtımı yaparak, can dostlarımızın yanında oluyorlar. Bunun yanı sıra depolarımızdaki hurda malzemeleri barınağa dönüştürerek sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Böylece sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirirken, sıfır atık hedefimize de katkı sağlıyoruz.”