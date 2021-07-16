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Camilerde bayram temizliği

Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR 16.07.2021, 12:36
Camilerde bayram temizliği
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Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesinde sıklaştırılan cami temizlikleri, ekipler halinde gerçekleştiriliyor. Bayram öncesinde camilerin iç ve dış temizlikleri yapılırken, sürdürülen çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmaları amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında cami halıları, yıkama makineleriyle temizlenirken, pencereler, avizeler ve vatandaşların kullandığı tüm alanlarda titizlikle temizlik yapıldı.

Din görevlileri ve vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade etti.
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