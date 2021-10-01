Cami ve Din Görevlileri Haftası’nda sergi ve stant açılışı

Eskişehir İl Müftülüğü ’nün organize ettiği Cami ve Din Görevlileri Haftası programı kapsamında Reşadiye Camii avlusunda hat sergisi ve kitap tanıtım stant açılışı gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında Cuma namazı öncesinde ‘Vefa mevlidi’ okundu. Kılınan namazın ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve beraberindeki heyet, kurulan Diyanet Yayınları standı ve Hat Sanatları Sergisi’nin açılışını katıldı. Açılışta dua yapan İl Müftüsü Bekir Gerek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın önemine ve geçmişimize duyulan vefa hakkında konuştu. Gerek, "Bu hafta bereketli bir hafta, saygıdeğer valim ile pazartesi açtığımız yardım kampanyasında toplamda 54 bin TL bir hasılatımız oldu. İnşallah 6 tane okula bu toplanan parayla kütüphane yaptıracağız. Bugün de Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle vefa örneği olarak geçmişlerimizi yâd etmek üzere hatimler indirdik, Kur’an-ı Kerimler okuduk ve çeşitli ikramlarımız oldu. Ancak hem maddi hem manevi, aklın bilim ve hikmete, gönlün sevgi ve muhabbete ihtiyacı vardır. Şimdi bunun akla hitap edecek Diyanet Yayınlarımızın sergisini birlikte açacağız. Arkasından da Hat Sanatları Sergimizi’ de açmış olacağız. Bu seneki konumuz vefa deyince insanın bir taraftan verdiği söze sadık kalması gibi tarihine, geçmişine, mabedine sahip çıkması, onu maddi ve manevi olarak koruması gibi anlamlara da gelmektedir. Bu vesileyle bu sergimizi açıyoruz hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim Rabbim bu hizmetlerimizi daim eylesin" dedi.

Konuşmanın ardından sergi açılışı yapıldı ve davetliler, vatandaşlar tarafından gezildi. Hafta sebebi ile vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.