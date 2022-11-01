CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu gerçekleştirildi

CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından gerçekleştirildi

Uluslararası Cam Komisyonu (ICG), Cam Dernekleri Topluluğu (CGA) ve Uluslararası Cam Müzeleri ve Koleksiyonları Birliği (ICOM) ile Birleşmiş Milletler 2022’yi Dünya da cam yılı ilan etti. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2022 Dünya Cam Yılı’nı Anadolu Üniversitesi, GSF Cam Bölümü “CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu” ile kutlayarak çeşitli etkinliklerle ilgili kişileri ve kurumları bir araya getirdi. Anadolu Üniversitesi GSF Cam Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü Başkanı Prof. Mustafa Ağatekin, Organizasyon Komite Üyeleri Doç, Dr. Selvin Yeşilay, Dr. Ögr. Üy. Göktuğ Günkaya, Dr. Ögr. Üy. Mehmet Aydın ile cam alanında araştırma ve eğitim veren kurumlar, akademisyenler, araştırmacılar, sanatçılar, tasarımcılar, sektör temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Demirci: “Cam sanatsal, estetik ve teknolojik açıdan hayatımızın önemli bir parçası”

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, sempozyumun açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Cam önemli bir materyal. Cam alanında araştırma ve eğitim yapan kurumların, araştırmacıların, sektör temsilcilerin ve tasarımcıların bir araya geldiği bu sempozyum çerçevesinde; bilimsel alanda çeşitli sunumların ve atölye çalışmalarının yapılacağından, sanat ve tasarım alanında yeni bir takım pratik ve uygulama metotlarının geliştirileceğinden eminim. Aynı zamanda sempozyum temalarının, yeni yüzyılda camın farklı disiplin ve alanlarını da kapsayacak şekilde belirlenmesi, sempozyuma katkı sunan tüm değerli katılımcıların yararına olacağı bir imkân. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Prof. Atalay: “Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak cam yılını “CAMGERAN 2022 Sempozyumu” ile kutluyoruz”

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2022 Dünya Cam Yılı’nı, üniversite olarak güzel bir organizasyonla kutladıklarının altını çizen GSF Dekanı Prof. Rahmi Atalay, sözlerine şu şekilde devam etti: “Medeniyetlerin gelişimine ve insan hayatına değer katan cam, son iki yüzyılda mimari, ulaştırma, ilaç, enerji, tarım ve görüntüleme teknolojileri gibi işlevsel katkılarda bulunmanın yanı sıra estetik ve sanatsal değerleriyle de yaşama katılmıştır. Camın geçmişini, bugününü ve geleceğini yazmak için uluslararası camiada ilan edilen cam yılı çerçevesinde, dünyada 74 ülkede binden fazla etkinlik yapılması planlandı. Bizler, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak cam yılını “CAMGERAN 2022 Sempozyumu” ile kutluyoruz. Etkinliğin gerçekleşmesinde katkı ve emeklerinden dolayı başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal olmak üzere sempozyuma katkı sunan ve katılan herkese teşekkür ederim.”

Prof. Mustafa Ağatekin: “Cam; pek çok teknolojinin temelini oluşturan ve sanat için de önemli bir ortam”

Anadolu Üniversitesi GSF Cam Bölümü Başkanı Prof. Mustafa Ağatekin, sempozyumun teknoloji ve inovasyon bağlamında cam, tasarım bağlamında cam, sanat bağlamında cam, sanat tarihi ve arkeoloji de cam gibi konu başlıkları altında gerçekleştiğini belirterek konuşmasına şu şekilde devam etti: “Türkiye’de aslında baktığınızda camın akademik ve sanatsal anlamda gelişmesinde büyümesinde, endüstriden bağımsız bir gelişim söz konusu olmamıştır. Camın geliştiği tüm topraklarda, önce endüstrisi gelişmiş sonrasında o endüstrinin hem akademik anlamda hem de sanatsal anlamda o topraklardaki sanatları ve sanatçıları açığa çıkmıştır. Bizim ülkemizde de Cumhuriyet döneminden itibaren gelişen endüstri ile camın serüveni başlamıştır.”

CAMGERAN’da 18 konuşmacı ve 7 çalıştay

Cam Bölümünün düzenlediği sempozyumda; 18 davetli konuşmacı Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda sunumlarını yaparken Cam Bölümü atölyelerinde 7 çalıştay düzenlendi. Dört güne yayılan sempozyum süresince Polonya, Çekya, Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda, Portekiz ve Türkiye’den davetli olarak katılan sanatçı, tasarımcı, akademisyen, sektör temsilcisi ve yöneticiler birbirinden ilginç konularda hazırlamış oldukları sunum ve çalıştayları gerçekleştirdi.