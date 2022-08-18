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Cam kenarında kalan kediyi AKUT Eskişehir gönüllüleri kurtardı
Binanın ikinci katındaki camdan çıktıktan sonra tekrar içeri giremeyen kedi, AKUT Eskişehir ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
ESKİŞEHİR 18.08.2022, 09:26
Binanın ikinci katındaki camdan çıktıktan sonra tekrar içeri giremeyen kedi, AKUT Eskişehir ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
AKUT Eskişehir ekibinin gönüllüleri, Yenibağlar Mahallesi’nde bir kedinin cam kenarında kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Binanın ikinci katındaki pencereden dışarı çıktıktan sonra tekrar içeri giremediği öğrenilen kedi için AKUT Eskişehir gönüllüleri seferber oldu. Camı söken ekipler kediyi bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde alarak sahibine teslim etti.