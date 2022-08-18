banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu

Cam kenarında kalan kediyi AKUT Eskişehir gönüllüleri kurtardı

Binanın ikinci katındaki camdan çıktıktan sonra tekrar içeri giremeyen kedi, AKUT Eskişehir ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

ESKİŞEHİR 18.08.2022, 09:26
Cam kenarında kalan kediyi AKUT Eskişehir gönüllüleri kurtardı

Binanın ikinci katındaki camdan çıktıktan sonra tekrar içeri giremeyen kedi, AKUT Eskişehir ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

AKUT Eskişehir ekibinin gönüllüleri, Yenibağlar Mahallesi’nde bir kedinin cam kenarında kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Binanın ikinci katındaki pencereden dışarı çıktıktan sonra tekrar içeri giremediği öğrenilen kedi için AKUT Eskişehir gönüllüleri seferber oldu. Camı söken ekipler kediyi bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde alarak sahibine teslim etti.

Yorumlar (0)
27°
açık