Çalıştığı kooperatiften 18 ton arpa çalan şahıs tutuklandı

Eskişehir’de çalıştığı Seyitgazi Tarım Kredi Kooperatifi’nden 18 ton arpayı çalarak Eskişehir Ticaret Borsası’na satan bir şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi Tarım Kredi Kooperatifi yetkililerince Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığına İkiçeşme Mahallesi’nde bulunan depodan yaklaşık 18 ton arpa çalındığı ihbarıyla ekipler çalışma başlattı. Hırsızlık olayı ile ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmaların ardından kooperatife ait depodan 18 ton arpayı çaldığı tespit edilen O.A. ile Ö.B. yakalandı.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda, Seyitgazi Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait depodan piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 18 ton arpanın kooperatifte sözleşmeli hizmetli olarak çalışan O.A. tarafından çalındığı ve kamyoncu arkadaşı Ö.B. vasıtasıyla Eskişehir Ticaret Borsası’na teslim edildiği tespit edildi.

JASAT Dedektif Timleri ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde aydınlatılan olayın ardından şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ö.B., savcılığa verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken kooperatif çalışanı O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.