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Çalıntı otomobille hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Eskişehir’de çaldığı otomobille hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
ESKİŞEHİR 14.12.2020, 10:06
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Eskişehir’de çaldığı otomobille hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında görevli olan bekçiler durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimlik sormak istedi. Bekçileri fark eden şüpheli çalıntı olduğu tespit edilen araçla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheli Batuhan A.’nın üzerinde yapılan aramalarda bir evden çalındığı tespit edilen ziynet eşyaları ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Batuhan A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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