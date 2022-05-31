banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Burak Elmas: “Adalet istemek cesurların işidir”
Burak Elmas: “Adalet istemek cesurların işidir”
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Çalıntı ocağı internetten satmak isteyen kişi yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin operasyonu sonucunda çalıntı bir ürünü internet üzerinden satmaya çalışan kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR 31.05.2022, 15:59
Çalıntı ocağı internetten satmak isteyen kişi yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin operasyonu sonucunda çalıntı bir ürünü internet üzerinden satmaya çalışan kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık konularını aydınlatmak amacı özel ekip kuruldu. Ekibin uzun süreli saha ve kamera çalışmaları sonucunda 24 Mayıs’ta Tepebaşı’nda bulunan bir ikametin bahçesinden çalınan sanayi tipi 2 adet başlıklı ocak için internet uygulaması üzerinden satış ilanı açıldığı tespit edildi. Çalıntı ocağı satmaya çalışan A.Y., ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu