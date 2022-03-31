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Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar
Eskişehir’de çalıntı motosikletle hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.
ESKİŞEHİR 31.03.2022, 10:18
Eskişehir’de çalıntı motosikletle hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ayrı işyerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayına karışan motosikletli H.D. ve Y.D. isimli şüpheliler kovalamaca neticesinde yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet bıçak ele geçirilirken, ayrıca olayda kullanılan motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.
Yakalanan Y.D. isimli şahsın çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.