Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar

Eskişehir’de çalıntı motosikletle hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ayrı işyerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayına karışan motosikletli H.D. ve Y.D. isimli şüpheliler kovalamaca neticesinde yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet bıçak ele geçirilirken, ayrıca olayda kullanılan motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Yakalanan Y.D. isimli şahsın çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.