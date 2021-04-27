Çalıntı kabloları yakan şahıs yakalandı

Eskişehir’de bir şirkete ait olan kabloları boş arsada yakarken yakalanan şahıs hakkında yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesinde bulanan boş arsada kablo yakıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, D.T. isimli şahsı yakalarken yangının söndürülmesini sağladı. Ekipler, yakılan kabloların bir şirkete ait olduğu ve değerli olabileceğini değerlendirerek muhafaza altına aldılar. Kesilmiş 15 kilo kablo şirket görevlilerine teslim edildi. Görevlinin davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine şüpheli D.T. Çarşı Polis Merkezine getirildi ve Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla ifadesi alındı.