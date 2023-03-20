Çalıntı eşyaları satın alan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından başlatılan bir çalışma sonucu, hırsızlık yoluyla elde edilen eşyaları satın alan şüphelinin ikametinde ve müştemilatlarında birçok çalıntı nesne ele geçirildi, şahıs tutuklandı.

Eskişehir’de gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık yoluyla elde edilen eşyaları satın aldığı tespit edilen C.A. isimli şahsın ikametinde ve müştemilatlarında yapılan aramalar sonucunda; 1 yivli av tüfeği,1 motosiklet, 1 elektrikli bisiklet, 2 bisiklet, 3 laptop bilgisayar, 1 televizyon, 1 jeneratör, 2 hoverboard, 6 araç ses sistemi ve çok sayıda inşaat malzemesi ekiplerce ele geçirildi. Ele geçirilen yivli av tüfeği, elektrikli bisiklet, bisiklet ve çeşitli inşaat malzemelerinin sahipleri polis ekiplerince tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.