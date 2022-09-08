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Çalıntı araç polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi
Eskişehir’de 2 şüpheli otomobil hırsızlığı suçundan yakalanırken bulunan araç sahibine teslim edildi.
ESKİŞEHİR 08.09.2022, 14:48
Eskişehir’de 2 şüpheli otomobil hırsızlığı suçundan yakalanırken bulunan araç sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi’nde gerçekleşen otomobil hırsızlığı olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan saha ve kamera çalışmaları neticesinde aracı çalan şahısların U.Y. ve N.Y. oldukları tespit edildi. Araç N.Y. isimli şüphelinin iş yerinde ele geçirildi ve incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.
Yakalanan U.Y. ve N.Y. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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