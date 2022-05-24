Çağfen’de ’Kelebek Çocuklar Derneği’ için etkinlik hazırlandı

Eskişehir Çağfen Koleji’nde, ’Kelebek Çocuklar Derneği’ yararına etkinlik düzenlendi.

Çağfen Koleji İlkokul-Ortaokul Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte, Türk mutfağından yöresel lezzetlere kadar birçok yemek hazırlandı. Okul aile birliğinin öncülünde hazırlanan etkinliğin gün boyu süreceği öğrenildi. Okulu ziyaret eden veli ve misafirler, düzenlenen etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin gelirleri ise Kelebek Çocuklar Derneği yararına kullanılacak.