Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kad
Çağfen’de ’Kelebek Çocuklar Derneği’ için etkinlik hazırlandı
Eskişehir Çağfen Koleji’nde, ’Kelebek Çocuklar Derneği’ yararına etkinlik düzenlendi.
ESKİŞEHİR 24.05.2022, 14:32
Eskişehir Çağfen Koleji’nde, ’Kelebek Çocuklar Derneği’ yararına etkinlik düzenlendi.
Çağfen Koleji İlkokul-Ortaokul Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte, Türk mutfağından yöresel lezzetlere kadar birçok yemek hazırlandı. Okul aile birliğinin öncülünde hazırlanan etkinliğin gün boyu süreceği öğrenildi. Okulu ziyaret eden veli ve misafirler, düzenlenen etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin gelirleri ise Kelebek Çocuklar Derneği yararına kullanılacak.