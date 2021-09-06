Çağfen Koleji’ne “Ulusal Kalite Etiketi” Ödülü

Çağfen Koleji 2021 yılında yürüttüğü “Gelecek İçin Kodlama ve Yapay Zeka e-Twinning projesi” ile “Ulusal Kalite Etiketi” almaya hak kazandı.

Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş en büyük okul ağı olan eTwinning platformunda yürüttüğü başarılı çalışması ile Çağfen Koleji, Biyoloji Öğretmeni Betül Yakın Mandacı’nın 9.sınıf öğrencileriyle birlikte yürüttüğü yapay zekâ ile ilgili projesi ile Ulusal Destek Servisi tarafından eTwinning Kalite Etiketi ödülünü kazandı.

Konuyla ilgili konuşan Çağfen Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Reyhan Arslanhan, “9.sınıf öğrencilerimiz ile yürütmüş olduğumuz ‘Gelecek İçin Kodlama ve Yapay Zekâ’ projemiz ile Kalite Etiketi ödülü aldık. Çağfen Koleji olarak bu sayede öğrencilerimize başka okullardan veya ülkelerden akranlarıyla iletişim kurup, onların farklı kültürleri tanıma, teknolojiyi daha etkin kullanma becerilerini pekiştirmiş olduk” dedi.

“Yeni bir başarıyı tatmanın heyecanı içindeyiz”

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin “Çağfen Koleji olarak yeni bir başarıyı tatmanın heyecanı içindeyiz. Okulumuz, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş en büyük okul ağı olan e-Twinning platformunda yürüttüğü başarılı projesi ile Ulusal Destek Servisi tarafından Ulusal Kalite Etiketi Ödülü’ne layık görülmüştür. Projeyi üreten öğretmenimiz Betül Yakın’a ve en büyük ilham kaynağımız olan öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+Programı kapsamında finanse edilen Avrupa Okul Ağı Konsorsiyumu organizasyonunda 36 Avrupa ülkesi ve 6 Avrupa dışı ülke eğitim bakanlıkları veya ulusal ajansları tarafından yürütülen bir faaliyet olan eTwinning çalışmalarına 2009 yılında dahil olan Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından organize ediliyor.