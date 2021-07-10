Tepebaşı Belediyesi, Sakintepe Mahallesi’nde çadır hayatı sürdüren tarım işçilerinin çocukları için özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocuklar, kendileri için özel olarak kurulan oyun parkında gönüllerince eğlenerek güzel bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi, mevsimlik tarım işçisi olarak kentimizde bulunan ailelerin çocukları için özel bir etkinlik düzenledi.

Sakintepe Mahallesi’nde bulunan çadırlarda yaşamını sürdüren çocuklar için Tepebaşı Belediyesi tarafından özel çocuk oyun alanı oluşturuldu. Memleketlerinden çalışmak için Eskişehir’e gelen emekçilerin çocukları, oyun parkında saatlerce eğlenerek günün tadını çıkardı. Belediye ekiplerince farklı kuruluşların da desteğiyle ebeveynleri tarlalarda çalışan çocuklar için çadır kente kurulan oyun parkı minikleri çok mutlu etti. Trambolin, şişme kaydırak, masa hokeyi, langırt ve boks makinesi gibi oyun aletleri ile saatlerce oynayan çocukların mutluluğu, gözlerinden okundu.

Çocuklar kendileri için kurulan oyun parkından dolayı teşekkür ederken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de benzer etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.