Caddeye bilinçsizce bırakılan kiralık scooterlar tepkiye neden oldu

Eskişehir’de cadde üzerine gelişi güzel bırakılan kiralık elektrikli scooterlar gereksiz yer işgal ettiği gerekçisiyle tepki topladı.

Eskişehir’in trafiği en işlek olduğu caddelerden olan Cengiz Topel Caddesi’nde, kiralanan elektrikli scooterların park edilme şekli şaşırttı. Cengiz Topel ve Şair Fuzuli Caddeleri kesişiminde bulunan trafik ışıklarının 20 metre gerisinde bulunan iki kiralık scooterdan birinin yola gelişi güzel yatırıldığı, diğerinin de onun yanına konumlandırıldığı görüldü. Bilinçsiz kullanıcıların bu hareketi araç sürücüleri başta olmak üzere çevreden tepki topladı.