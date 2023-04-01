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Cadde kenarındaki başıboş atlar trafiği tehlikeye soktu
ESKİŞEHİR’DE BAŞIBOŞ ŞEKİLDE DOLAŞAN ATLAR, ANA CADDE KENARINA KADAR İNEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU.
ESKİŞEHİR 01.04.2023, 12:57
Eskişehir’de başıboş şekilde dolaşan atlar, ana cadde kenarına kadar inerek trafiği tehlikeye soktu.
Şehrin farklı noktalarında görülen başıboş atlar, vatandaşlarda korku ve tedirginliğe neden olurken araç trafiğini de tehlikeye sokuyor. Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerindeki parka inen 5 adet at, yol kenarında olmasıyla dikkatleri çekti. Yüzlerce aracın kullandığı ana cadde kenarındaki çimlik alanda dolaşan atlar, vatandaşta rahatsızlığa neden olurken trafiği de tehlikeye soktu.