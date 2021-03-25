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Buzlanma Mihalıççık yolunda kazalara sebep oldu

Eskişehir’de etkisini sürdüren kar ve soğuk hava sebebi ile kayganlaşan ve yeterli buzlanma yapılmayan yollar kazaları beraberinde getiriyor. Mihalıççık ilçesi yakındaki dün gece ve bu sabah meydana gelen iki ayrı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

ESKİŞEHİR 25.03.2021, 13:28
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Buzlanma Mihalıççık yolunda kazalara sebep oldu

Eskişehir’de etkisini sürdüren kar ve soğuk hava sebebi ile kayganlaşan ve yeterli buzlanma yapılmayan yollar kazaları beraberinde getiriyor. Mihalıççık ilçesi yakındaki dün gece ve bu sabah meydana gelen iki ayrı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

İlk kaza Mihalıççık ilçesine 4 kilometre kala meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, dün gece kayganlaşan yolda rampadan çıkamayarak kontrolden çıktı. Kayan tır aşağıya doğru inerek yol kenarına düştü. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Aynı yoldaki bir başka kaza sabah saatlerinde Mihalıççık - Eskişehir karayolunun 6’ncı kilometresinde yaşandı. Mihalıççık’tan Eskişehir’e giden S.K. yönetimindeki 43 EY 084 plakalı minibüs, kar ve soğuk hava yüzünden kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve ters dönerek yol kenarını düştü. Sürücünün yaralanmadığı kaza sebebi ile araçta maddi hasar meydana geldi.

Her iki araç da bölgeye gelen ekipler tarafından düştükleri yerden çıkartılıp kurtarılırken, ulaşım bir süre aksadı.

Yol genişletme çalışmaları yapılmadı

Sürücü ve ilçede yaşayan vatandaşlar, dar olan ilçe karayolunda benzer kazaların sık sık meydana geldiğini anlattılar. Vatandaşlar, her seçim döneminde gündeme gelen ve yapılacağı açıklanan karayolunu genişletme çalışmalarının sadece az bir miktarda il merkezi gidişi bölümünde yapıldığını daha sonra durduğunu anlattılar.
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