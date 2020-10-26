Büyükelçi Robo, "Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki ihracatı artırmak için adım atmalıyız"
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI’NDA (ESO) KONUŞMA GERÇEKLEŞTİREN ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KASTRİOT ROBO, “ESKİŞEHİR VE ARNAVUTLUK ARASINDAKİ KÜLTÜREL YAKINLIĞI, İHRACAT İLE GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ. ENERJİ, TELEKOMÜNİKASYON, MADENİ TURİZM VE SAĞLIK GİBİ ALANLARDA ESKİŞEHİRLİ SANAYİCİLERLE İŞ GELİŞTİREBİLİRİZ” DEDİ.
Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, “Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki kültürel yakınlığı, ihracat ile geliştirmek istiyoruz. Enerji, telekomünikasyon, madeni turizm ve sağlık gibi alanlarda Eskişehirli sanayicilerle iş geliştirebiliriz” dedi.
Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) ve ESO tarafından düzenlenen organizasyona katılmak için Eskişehir’e gelen Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, iş insanları ile bir araya geldi. ESO’da gerçekleşen görüşmede değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Robo, “Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye’nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi bir etkisi var. Türkiye’nin Arnavutluk’a geçtiğimiz yıl 472 milyon doların üzerinde ihracatı oldu. Eskişehirli iş insanlarını ülkemize yatırıma davet ediyoruz” diye konuştu.
Gerçekleştirdiği ziyaret için büyükelçiye teşekkür eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir’in Arnavutluk’a 2019 yılı ihracatı yaklaşık 35 milyon dolar civarında. Ancak bu kadar köklü ilişkilerimiz olan sizlerle bu rakamı arttırmak zorundayız. En yakın zamanda çevrimiçi ve ikili iş görüşmelerine başlayarak ilerleyen süreçte güzel işbirliklerine imza atabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıda konuşan yapan ve büyükelçinin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden ERİAD Başkanı İbrahim Durgut ise 1986 yılından bugüne Eskişehir ve Arnavutluk arasında kardeş şehir olduğunu ve bu kapsamda projeler geliştirilebileceğini dile getirdi. Görüşmede ERİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Durgut, aktif bir dernek olarak yapılacak her türlü işbirliği çalışmasına destek verebileceklerini dile getirdi.
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|6
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Menemen Belediyespor
|6
|5
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3