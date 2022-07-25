Bunun adı sorumsuzluk

Eskişehir’de en işlek caddelerinden biri olan Şair Fuzuli caddesi üzerinde sokak ortasına atılan çöp görüntü kirliliğine neden olurken, etrafı pis koku sardı.

Eskişehir İstiklal mahallesinde Şair Fuzuli caddesinde sokağa atılan çöp poşeti, vatandaşların tepkisini topladı. Geceden beri sokak ortasında bekleyen çöp, sokakta kötü kokuya neden oldu. Araçların üzerinden geçmesiyle etrafa saçılan çöp poşeti görüntü kirliliği de oluşturuyor. Çöp poşetinin oraya sokak hayvanları tarafından, yiyecek bulma amacıyla getirmiş olabileceği düşünülüyor. Bazı vatandaşlar ise duyarsız kişilerin çöpünü sokak ortasına atabileceğini söyleyerek tepki gösterdi. Çevre esnafı ise, dükkânlarının önündeki pis kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.