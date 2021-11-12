Budama eğitimi için ön kayıtlar başladı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek meyve bahçe tesisi, budama, bakım, hastalık ve zararlılar, hasat, meyvelerin depolanması ile muhafazası konulu eğitim için ön kayıtlar başladı.

Son yıllarda bahçeli ev ve hobi amaçlı bahçelerin sayılarının artması sebebiyle gerek kendi ihtiyacı, gerekse ticari amaçlı meyvecilikle uğraşanların sayısında da önemli artışlar oldu. Meyve bahçesi tesis edecek olan veya halen meyve bahçesi olan üreticilerin daha bilinçli üretim yapabilmeleri amacı ile başta budama olmak üzere meyvecilik ile ilgili eğitim verilecek. Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından ücretsiz olarak verilecek eğitim, 09.00-16.00 saatleri arasında, 2 günü teorik ve 1 günü de pratik olmak üzere toplam 3 gün olarak Tepebaşı ilçe merkezinde gerçekleştirilecek.

Eğitimde, meyvecilikte fidan seçimi, meyve bahçesi ve üzüm bağı tesisi, budamada kullanılan araçlar ve dezenfeksiyonu, budama teknikleri, modern bahçecilikte telli terbiye sistemleri, sulama, bitki besleme, bölgemizde görülen bazı hastalık ve zararlılar ile mücadele konuları işlenecek. Eğitim, örnek bahçe gezisi ve budama uygulamasıyla sona erecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, eğitime katılmak isteyenler için son başvuru tarihinin 30 Kasım Salı günü olduğunu bildirdi. Yetkililer, eğitime katılmak isteyenlerin şahsen veya telefonla kesin kayıt yaptırması gerektiğini de vurguladı.