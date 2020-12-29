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Bu yöntemle ışıltılı bir gülüşe sahip olabilirsiniz

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Seda Keban Aydın, Latince ‘yaprak’ anlamına gelen “lamina” uygulaması ile ön dişlerin doğal, sağlıklı ve estetik bir görüntüye kavuşturulduğunu belirterek uygulama hakkında bilgi verdi.

ESKİŞEHİR 29.12.2020, 11:43
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Bu yöntemle ışıltılı bir gülüşe sahip olabilirsiniz

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Seda Keban Aydın, Latince ‘yaprak’ anlamına gelen “lamina” uygulaması ile ön dişlerin doğal, sağlıklı ve estetik bir görüntüye kavuşturulduğunu belirterek uygulama hakkında bilgi verdi.

İnci gibi dişleri ortaya çıkaran içten bir gülümseme, arkadaşlıktan iş hayatına tüm ilişkilerimizi etkiliyor. Üstelik sağlıklı ve güzel dişler, konuşma ve özgüven üzerinde de olumlu etki yapıyor. Ancak doğuştan ya da sonradan meydana gelen kimi diş sorunları bu gülümsemeyi elimizden alabiliyor. Diş sağlığında meydana gelen yenilikler ise bize dişlerimizi ortaya çıkaran güzel gülüşleri yeniden hediye ediyor.

Dişlerde doku kaybı en aza indirildi

Estetik beklentilerin giderek arttığı bir alan da ağız ve diş sağlığı. Gelişen teknoloji ile birlikte dişlerde sağlık ve fonksiyon kazandırmanın yanında, estetiğin de ideal bir şekilde sağlanabildiğini anlatan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Seda Keban Aydın, “Geçmişte ön dişlerin estetiği fazla miktarda diş dokusu kaybına sebep olan kron restorasyonlar ile sağlanıyordu. Teknoloji ile beraber kullanılabilecek materyaller ve teknikler geliştiği için dişlerde daha az doku kaybı ile daha dayanıklı ve estetik restorasyonların yapılması da mümkün hale geldi” diyor. Dişlerde kalıcı değişikliğe olanak veren uygulamanın adı ise porselen lamina restorasyonu. Bu yöntemde hastaların mevcut diş dokularının en üst seviyede korunabildiğini vurgulayan Dr. Dt. Seda Keban Aydın, “Dişlerin mine dokusu seviyesinde yapılan minimal bir düzenleme ile bu restorasyonlar hazırlanabiliyor. Diş yüzeyinden minimum madde kaldırılması ile 0.3 mm kalınlıkta incecik bu restorasyonlar uygulanabiliyor. Sonrasında hastanın beklentisine ve ağız içerisinde uygun renkte gülüşü tasarlayacak lamina restorasyonlar hazırlanabiliyor. Tedavi süreci tamamlanana kadar hastaların estetiği ve fonksiyonu hazırlanan geçici restorasyonlar ile sağlanıyor.” diye bilgi veriyor.

Kırık dişlerin tedavisinde de kullanılıyor

Bu işlemin ön dişlerin arasındaki boşlukların kapatılmasında, diş boylarının uzatılmasında, yeniden düzenlenmesinde, diş rengi ve renklenmeleri sorunlarının giderilmesinde kullanılabileceğini belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Dr. Dt. Seda Keban Aydın, diğer uygulama alanları hakkında da şunları söylüyor:

“Porselen lamina uygulaması kırık ya da çatlak dişlerin tedavi edilmesinde, dişin dış yüzeyindeki mine dokusunda oluşan bozuklukların giderilmesinde, yaşlanmaya bağlı olarak görülen diş aşınmalarının ya da çarpık dişlerin düzeltilmesinde ve gülüşünden memnun olmayanların gülüş tasarımını yapmak amacıyla gerçekleştiriliyor.”

Bu uygulamanın ilk adımı muayene sırasında dişler üzerinde herhangi bir aşındırma işlemi yapılmadan ağızdan alınan ölçü üzerinde yapılan prova çalışması oluyor. Böylece lamina restorasyonların nasıl görünebileceği hastayla paylaşılıyor. Hastanın ya da doktorun düzeltmek istediği noktalar olursa da bu taslak üzerinden ilerleniyor.

Dişlerde çay ve kahve lekesi oluşmuyor

Porselen lamina restorasyonların hazırlanabilmesi için en az 2 seans uygulanması gerektiğini ancak yapılacak estetik düzenlemeye bağlı olarak seans sayısının artabileceğini belirten Dr. Dt. Seda Keban Aydın, işlemin üstünlüklerini şöyle sıralıyor:

“Porselen lamina işleminde diş yüzeyinden çok az madde kaldırılır. Kuron yapımında olduğu gibi dişin çepeçevre küçültülmesine gerek yoktur. Yüzeylerinde sigara, çay, kırmızı şarap, kahve gibi gıdalara bağlı renklenmeler oluşmaz. Yapısında metal materyaller içermediğinden dolayı diş etinden gri renk yansıması gibi bir duruma neden olmazlar. Işık geçirgenlik özellikleri ve ince olmaları sayesinde doğal bir görünüm elde edilebiliyor.” Porselen lamina restorasyonlar aşınmaya dayanıklı, yüzeyleri cilalı olduğu için leke tutmuyor ve renk değişimlerine uğramıyor. Kullanılan yapışkan ile diş ve lamina arasında kuvvetli bir bağlantı oluştuğu için çürük oluşumu da gözlenmiyor. Dr. Dt. Seda Keban Aydın, porselen lamina yapılan dişlerin bakımı hakkında “Ağız içerisinde çok sayıda bakteri bulunuyor. Ağızdaki doğal dişler ve restorasyonlarda çürük oluşma riski vardır ancak iyi bir ağız hijyeni sağlanması, diş ipi kullanımı, düzenli diş bakımının yapılması ve rutin kontrollerle laminaların ömrü uzatılabiliyor.” diye konuşuyor.
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