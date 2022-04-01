banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Bu yöntem ile gebe kalma şansı yüzde 85

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, kadınlarda (infertilite) kısırlık nedenleri ve tedavide kullanılan aşılama yöntemi hakkında bilgi verdi.

ESKİŞEHİR 01.04.2022, 11:54
Bu yöntem ile gebe kalma şansı yüzde 85

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, kadınlarda (infertilite) kısırlık nedenleri ve tedavide kullanılan aşılama yöntemi hakkında bilgi verdi.

Kadınların; 1 yıllık korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamama durumunda kısırlık şüphesinin ortaya çıkacağını belirten Op. Dr. Arslan, düzensiz adet görmenin, polikistik over sendromu hastalığının, sigara kullanmanın kısırlık nedenleri arasında sayıldığını aktardı. Op. Dr. Arslan kısırlığın nedenlerini ise, “Yumurtalıklardan kaynaklanan sorunlar, polikistik over, yumurta yetersizliği sonucu ortaya çıkan erken menopoz, rahimdeki miyomlar, aşırı kilo alımı, beslenme bozukluğu, sigara, alkol, kafein tüketimi, adet döngüsünün düzensiz olması, cinsel yolla bulaşan çeşitli enfeksiyonlar ile tüpün kısmen yada tamamen tıkanması gibi” gibi sıraladı.

Kısırlık şüphesi olan çiftlerin muayeneye birlikte gelmesi gerektiğini belirten Arslan, muayenede erkekten sperm örneği, kadından ise ultrason incelemesi yapılarak; tam kan tahlili, adet döneminde hormon tahlili, adet bitiminde HSG (Histerosalpingografi) denilen ilaçlı rahim filmi çekilmesi ve adetin 21. günü yumurtalama testi olarak bilinen progestron çalışılmasının uygun olacağını söyledi.

Yapılan testlerin ardından tedavi sürecinin planlandığını söyleyen Arslan, tedavinin nasıl yürütüleceğini ise şöyle özetledi:

“Eğer erkekte bir problem varsa ürolojiye yönlendirilir. Kadının ultrason ya da HSG’sinde anatomik bir sorun varsa (myom, polip, tüplerde tıkanıklık gibi) bunun için cerrahi yapılır. Sonuçlar normal ise aşama aşama tedavi planlanır. Önce Ovulasyon indüksiyonu (yumurtlama tedavisi) denilen yöntem uygulanır. Adet döneminde başlanan ilaç tedavisi ile kadında yumurta gelişimi sağlanır. Bu süreçte sık ultrason takibi ile yumurta gelişimi izlenir. Yumurta belli bir boyuta ulaştıktan sonra çatlatma iğnesi yaptırılarak yumurtanın atılması sağlanır. Bundan sonra sık cinsel birliktelik önerilerek, gebeliğin kendiliğinden oluşması beklenir. Bu yöntem gerek olursa ilaç dozu artırılarak üç kez denenebilir.”

Bu yöntemin 3 kez başarısız olması durumunda aşılamaya geçildiğini aktaran Arslan aşılama yöntemini şöyle anlattı:

“Yine yumurta geliştirici ilaç verilir, gün aşırı yumurta takibi yapılır, yumurta uygun boyuta ulaşınca yine çatlatma iğnesi ile yumurta atılımı sağlanır, ancak bu sefer eşten alınan sperm örneğinde sağlıklı spermler laboratuvarda ayıklandıktan sonra küçük bir iğne yardımı ile bu spermler direk rahim içine enjekte edilerek gebelik oluşması beklenir” dedi.

Aşılama yöntemi nasıl uygulanır?

Aşılama işleminin klinikte uygulandığını dile getiren Arslan, bir gece önceden çatlatma iğnesinin uygulandığını, ardından da sabah erkekten sperm alınarak laboratuvarda hazırlanıp, ince bir kanulle rahim içinde girilerek spermlerin oraya bırakıldığını aktardı. Arslan bu konuda, “Üç kez ovulasyon indüksiyonu denenerek başarısız olunduğunda, erkekte sperm sayısı ya da hareketliliği az ise direk aşılamaya geçilebilir.” dedi.

Nelere dikkat edilmeli

Aşılamadan önce dikkat edilmesi gerekenleri de açıklayan Arslan, sadece aşılama değil tüm bebek düşünen anne adaylarının sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanımını bırakmaları gerektiğini belirtti. Arslan, gebelik düşünülüyorsa; 3 ay öncesinden folik asit başlanması ve gebe kalınırsa ilk üç ay folik asite devam edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Arslan, önerilerini şöyle sürdürdü:

“Kilo verme, egzersiz, diyet, özellikle hazır gıdalardan uzak durulması, aşırı beslenmeden kaçınılması, yağların doğal yoldan (zeytinyağı, avokado, ceviz, badem, fındık) alınması önerilir.”

Arslan, aşırı kilo ve yağ oranının yüksek olmasının; gebelik oluşumunu olumsuz etkilemesinin yanı sıra gebelik sürecinde de çeşitli hastalıkların görülmesine neden olabileceğini belirtti.

Ne zaman tüp bebek ne zaman aşılama önerilir?

Aşılama yönteminin başarı oranı hakkında bilgi veren Arslan, “Başarı oranı yüzde 85 civarındadır. Aşılamadan sonra 15 gün içinde gebelik oluşmasını bekleriz, eğer başarısız olunursa tekrar aşılama ya da tüp bebek yöntemine geçilebilir.” diye konuştu.

Tüp bebek yönteminin de aşılamaya benzer bir uygulaması olduğunu ifade eden Arslan, ancak bu yöntemde; sperm yumurta içine iğne ile laboratuvar ortamında enjekte edilir. Oluşan embriyonun, rahim içine enjektörler transfer edilerek tutunması beklenir.” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
22°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19