Bu taş böbrek taşını düşürüyor

Eskişehir’de balıkçılık yapan Erkan Bozkurt, vatandaşların böbrek taşlarını düşürmek için sıklıkla ’balık taşı’ almak için kendilerine başvurduğunu söylüyor.

Eşkina olarak bilinen balık türünün baş kısmından çıkartılarak elde edilen otolit taşı, halk arasında balık taşı olarak geçiyor. Balığın büyüklüğüne göre değişen ve kolayca çıkartılabilen otolit taşı, alternatif tıp alanında kullanılıyor. Otolit taşının özellikle böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenirken Eskişehir Taşbaşı bölgesinde balıkçılık yapan Erkan Bozkurt, bu taşın faydasını görenlerin çok olduğundan bahsetti.

“Kumu döker, taşı düşürür”

Sadece orijinal eşkina balığında bulunan taşların kullanılabileceğinden bahseden Balıkçı Bozkurt, “Balık taşı, eşkina dediğimiz bir balığın gırtlağından, kemiğin içinden çıkartılıyor. Orijinal eşkina balığı olması gerekiyor, üretim olanlarda olmaz bu taş. Balık taşı, böbrek rahatsızlıklarında, kum dökerken, taş düşürürken doktorların bile tavsiye ettiği doğal ilaç” dedi.

Balık taşı sert bir yapıya sahip olduğu için kullanırken eritilerek kullanılması gerektiğinden bahseden Erkan Bozkurt sözlerine şöyle devam etti:

“Taşı bir şişenin içine koyuyorsunuz, sonra üzerine limonu sıkıyorsunuz. Ortalama 10 tane taşa ilaveten bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorsunuz. Hazırladığınız şişeyi on gün boyunca, her gün kapağını açıp gazını alarak güneş görmeyen bir yerde saklıyorsunuz. On günün ardından taş eridikten sonra o karşımı sabahları aç karnına bir yemek kaşığı içiyorsunuz. Eğer çok ağrı ve sancınız varsa akşamları da aç karnına içebilirsiniz. Kumu döker, taşı da düşürür, hemen hemen 15-20 güne kadar etkisini gösterir.”

“Beşten başlayıp otuz liraya kadar taş var”

Balıkçı Bozkurt, bu taşın Eskişehir ve İstanbul’da yaygın olduğunu fakat diğer şehirlerde çok fazla bilinmediğini belirtti. Son olarak az miktarlar halinde kullanıldığı için tane olarak satıldığını söyleyen Bozkurt, “Balık taşı Eskişehir’de yaygın olsa da diğer bölgelerde çok biliniyor. Kütahya, Bilecik gibi yakın bölgelerden bu taşı duyup gelip bizden alanlar var. İhtiyacı olanlar geliyor. Balık taşı almak için Kayseri’den gelenler bile var. Balık taşını kullandıktan sonra faydasını görüp bize teşekkür etmeye gelenler de var. Fiyatı taşın büyüklüğüne göre değişiyor, 5’den başlayıp 30 liraya kadar taş var. Tane olarak satıyoruz. Az miktarlar halinde kullanıldığı için fiyatı uyguna geliyor” dedi.