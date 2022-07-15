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Bu su için kilometreler aşılıyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi kırsalında bulunan ve dağdan gelen suyunun lezzetiyle ünlü olan çeşme, vatandaşların uğrak noktası oluyor.

ESKİŞEHİR 15.07.2022, 12:05
Bu su için kilometreler aşılıyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi kırsalında bulunan ve dağdan gelen suyunun lezzetiyle ünlü olan çeşme, vatandaşların uğrak noktası oluyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kıravdan Mahallesi’nde bulunan çeşme suyunun lezzeti insanları kendine çekiyor. Kırsaldaki çeşmenin suyu dağdan gelirken, suyun tadının normale nazaran daha lezzetli oluşu en ünlü özelliklerinden. Bir başka özelliği ise bu suyla yapılan çayın lezzetli olması. Ünü yayılan çeşmenin suyunu içmek ve evlerine taşımak için 30 kilometre ötedeki şehir merkezinden birçok insan çeşmeye geliyor. Özel araçları ile gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidonlarını buradan doldurup ayrılıyor.

Öte yandan, çeşmenin çevresindeki çöpler ve üzerine sprey boyayla yazılan yazılar ise vatandaşların tepkisine neden oluyor.

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