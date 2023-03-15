Bu sene fidanlar deprem şehitleri adına dikilecek

Yaklaşan 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri bu sene deprem teması ile kutlanacak. Yapılacak etkinliklerde deprem şehitleri adına fidan dikilecek.

Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde merkezde ana törenler yapılırken 11 ilçede de ayrıca fidan dikimi gerçekleştirilecek. Eskişehir ilinde ana tören yeri İnönü ilçesi Dutluca köyünde olacak. Toprak işlemesi yapılan 10 dekarlık alanda “6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı” kurulacak. İl Protokolü, depremde şehit veren farklı meslek gruplarının temsilcileri, STK’lar, öğrenciler ve Eskişehir’de konaklayan depremzede ailelerin katılacağı dikim töreninde, karaçam, sedir ve yapraklı türlerden bin fidan toprakla buluşturulacak.

Afyonkarahisar ilinde ana tören yeri olarak merkezdeki Sadıkbey mevkii belirlendi. Toprak işlemesi yapılarak fidan çukurları açılan 10 dekarlık alanda dişbudak, akçaağaç, çınar, sedir, karaçam ve badem türlerinden 2 bin 100 fidan dikilerek “6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı” oluşturulacak. Fidan dikimlerinin yanı sıra hafta boyunca halka fidan dağıtımları da yapılacak.