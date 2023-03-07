Bu okulda atık eşyalar takı oluyor

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de çevre kirliliğinin ve geri dönüşümün önemine vurgu yapan liseli öğrenciler gerçekleştirdikleri etkinliklerle birlikte atık malzemelerle takılar yapıyor.

Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi’nde başlatılan “Çevrenin Genç Sözcüleri” projesiyle çevreyle ilgili farkındalığın önemine dikkat çekiliyor. Okulda çevreyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan projede atıkların değerli ve anlamlı objektiflere dönüşebileceğini, bununla birlikte çevre kirliliğinin azaltılabileceğine vurgu yapılıyor. Proje dahilindeki tasarım grubu, plastik kapaklar, açma halkaları, taş, kemik, ağaç kabukları ve bunlara benzer atık gibi görünen malzemelerle “çevreyi takıyorum” sloganıyla beraber ilginç takı tasarımları yaptı. Yapılan taç ve maske gibi çeşitli tasarımlara özel bir defile yapmaya hazırlanan öğrenciler, atık malzemelerin nasıl değerlendirilebileceğini gösteriyor.

“Çevre sorunları ve geri dönüşüm konularında öğrencilere farkındalık kazandırmak istiyoruz”

Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi Müdürü Tezcan Korucuoğlu, çevre sorunlarıyla ve geri dönüşümle ilgili öğrencilere farkındalık kazandırmak istediklerini söyledi. Eco-Shools uygulaması altında yer alan Çevrenin Genç Sözcüleri programına başvuruda bulunmak ve kamu spotu yapmak istediklerini ifade eden Korucuoğlu, “Çevre sorunları ve geri dönüşüm konularında öğrencilere farkındalık kazandırmak, bir adım süreci ilerletmek ve okul olarak bu sürece farklı bir dokunuş katmak amacıyla bir dizi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Hali hazırda da etkinliklerimiz devam ediyor. Öncelikli olarak bizim nihai amacımız aslında Eco-Schools uygulaması altında yer alan Çevrenin Genç Sözcüleri programına başvuruda bulunmak ve bir kamu spotu hazırlamak. Nihai amacımızı gerçekleştirmek için bir dizi etkinlik yaptık. İlk başta öğrencilerimize farkındalık kazandırmak amacıyla ‘Dünyamız Ölüyor’ sloganıyla birlikte çeşitli anonslar yaptık. Bozüyük kent ormanına gittik, meşe ağaçlarından meşe palamutlarını topladık. Odunpazarı ilçesinde yer alan çeşitli ilkokullardaki öğrencilerimizin palamutları yetiştirip meşe fidanı yapmaları için öğrencilerimizle buluşturduk” dedi.

“Atık yönetimine ve çevreye yönelik müşahhas adımlar atmak istiyoruz”

Spor salonunun kötü gözüken arazisine 300 tane fidan dikildiğini söyleyen Korucuoğlu, atık malzemelerle bir kuş yuvası yapma yarışması düzenlediklerini belirtti. Müşahhas ürünler ortaya koymak amacıyla atık malzemelerle takı ve maske gibi tasarımlar da hazırladıklarını dile getiren Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi Müdürü Tezcan Korucuoğlu, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Kaymakamlığımızın gerçekleştirmiş olduğu projeyi destekledik. Etkinliklerimizin devamındaki süreçte okulumuzda fidan dikme etkinliği yaptık. Spor salonumuzun kötü diyebileceğimiz arazisini düzenledikten sonra orada yaklaşık 300 tane fidan dikildi. Aynı gün içerisinde bir panayır düzenledik, yaptığımız panayırda da öğrencilerimizin sadece geri dönüşümü sağlanabilir ürünlerle yani plastik olmaksızın kendi eşyalarını getirerek yiyecek içecek tüketimini yapmasını sağladık. Panayır yaptığımız gün geri dönüşebilir ve atık malzemelerden oluşan bir kuş yuvası yapma yarışması düzenledik. Dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendirildi, aynı zamanda hazırlanan bütün kuş yuvalarını da bahçemizde bulunan yetişmiş büyük ağaçlara astık ve kuşlar için bir yuva haline getirdik. Sürecin devamında müşahhas bir ürün de ortaya koymak amacıyla atık malzemelerden oluşan takı ve maske gibi ürünlerden çeşitli tasarımlar yapmaktayız. Bunun sergisini ve maskelerin defilesini de gerçekleştireceğiz önümüzdeki süreçte. Amacımız öğrencilerimizde bir parça farkındalık oluşturmak, atık yönetimine ve çevreye yönelik müşahhas adımlar atmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizim açımızdan çok eğlenceliydi”

Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi 11’inci sınıfta okuyan Nehir isimli öğrenci yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Bu projede ilk başta 7 öğretmenle başladık sonrasında sınıflardan birer tane temsilci seçerek 42 öğrenciye ulaştık. Bu projede 2 tane kategorimiz var. Birisi burada görmüş olduğunuz şeylerle yapılan sanat işleri, burada yaklaşık 28 arkadaşımız var. Açıkçası çok keyifliydi çünkü atık malzemelerle çalışma yapıyoruz. Zaten arkadaşlarımızla birlikte eğlenceli geçiyor, birbirimizle fikir alışverişi yaparak tek bir şey üzerinden birçok fikir çıkarabiliyoruz. Elimizdeki mevcut malzemelerle de çeşitli şeyler yaptığımız için bizim açımızdan çok eğlenceliydi.”