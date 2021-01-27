Bu mahallede imece usulü örnek yardımlaşma var

Eskişehir’de Yeşiltepe Mahalle Muhtarlığına getirilen yardımlar ihtiyaç sahiplerine her gün düzenli şekilde dağıtılıyor.

Eskişehir’de çok sayıda dar gelirli ailenin bulunduğu Yeşiltepe Mahallesinde, örnek yardımlaşma dikkat çekiyor. Korona virüs sebebiyle daha da zorlaşan ekonomik durum birçok vatandaşı etkiledi. Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz tarafından başlatılan yardımlar, kısa sürede çevreye yayıldı. Yardım etmek isteyen vatandaşlar her gün muhtarlığa, ekmek, gıda, sebze ve kıyafet getiriyor. Gelen yardımlar ise ihtiyaç sahiplerine düzenli şekilde dağıtılıyor.

Konu hakkında konuşan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, zor günler geçirirken her vatandaşa ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Çok sayıda yardımseverin destek talebine duyarsız kalmadığını anlatan Açıkgöz, “Mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye başladık. Bu kısıtlı idi. Kısa sürede bunu duyan yardımseverler kendi imkânlarında gıda ve kıyafet getirmeye başladı. Biz de bunu düzenli olarak dağıtmaya başladık. Ekmek dağıtımımız her gün devam ediyor. Bunun yanında temel gıda ürünleri geliyor hafta iki ya da üç gün onları dağıtıyoruz. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir nebze de olsa yardım ediyoruz. Onların yanında oluyoruz” dedi.