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Bu koltukta oturarak idrar kaçırma sorunundan kurtulmak mümkün

Manyetik İnkontinans Tedavi Koltuğu, 30 yaş üstü kadınların neredeyse yüzde 40’ında görülen idrar kaçırma sorunun tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar veriyor.

ESKİŞEHİR 05.01.2022, 10:03
Bu koltukta oturarak idrar kaçırma sorunundan kurtulmak mümkün

Manyetik İnkontinans Tedavi Koltuğu, 30 yaş üstü kadınların neredeyse yüzde 40’ında görülen idrar kaçırma sorunun tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar veriyor.

Halk arasında idrar kaçırma olarak da bilinen ‘üriner inkontinans’, istem dışı idrar kaçırma veya idrar tutamama olarak tanımlanıyor. Sosyal ve hijyenik bir problem olan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen idrar kaçırma sorunu günümüzde tedavi imkanlarının gelişmesi ile kadınların korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Berrin Akpınar idrar kaçırma sorununda uygulanan manyetik inkontinans yöntemi hakkında bilgilendirdi.

"Kegel egzersizleri yapılmalı"

İdrar kaçırmanın pek çok nedeni olabileceğine değinen Dr. Akpınar, “İdrar kaçırma sorunun tedavisinde ilk basamak problemi kötüleştiren faktörlerin azaltılmasıdır. Kabızlık, şişmanlık, sigara kullanımı, aşırı sıvı alımının kısıtlanması, kafeinli ve asitli içeceklerin tüketimini azaltmak birçok vakada çok yarar sağlayacaktır. Mesane ve pelvik taban yani Kegel egzersizleri, idrar yapmanın geciktirilmesi ve idrarı tutabilme konusunda mesaneyi ve pelvis kaslarını eğitebilme tekniğini içeren egzersizlerdir. Bu önlemlerle tedavi edilemezse ilaç tedavisi veya cerrahi tedavi gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı. Ancak günümüzde tedavi imkânlarının gelişmesi ile hafif veya ameliyat olamayacak vakalarda Manyetik İnkontinans Tedavi Koltuğu’nun hastaların imdadına yetiştiğini aktaran Dr. Akpınar, “Bu yöntem sayesinde kişiyi bu denli rahatsız eden bir problemin oldukça kolay ve etkili tedavisi mümkün hale gelmiştir” diye konuştu.

12-15 seans uygulanıyor

Kişinin bir koltukta oturarak tedavi olduğunu aktaran Dr. Akpınar, yönteme ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu cihaz idrar kaçıran hastaların pelvik taban kaslarına aralıklı manyetik akım veren bir tedavi yöntemidir. Hastaların soyunmalarına ve pelvik taban kaslarına elektrot yerleştirilmesine gerek olmadan kıyafetleriyle koltukta oturarak oldukça konforlu uygulanan bir tedavi yöntemidir. Her seans 20 dakika sürmektedir. Haftada 3 gün ve 12-15 seans süreyle uygulanmaktadır. Kadın ve erkek idrar kaçırması haricinde kronik pelvik ağrı sendromu, kronik prostatit ve dışkı kaçırmasında da başarı ile kullanılır.” Manyetik İnkontinans Koltuğu tedavisi ile verilen aralıklı manyetik alanın, koltukta oturan hastanın pelvik taban sinir ve kaslarını hastanın hiçbir güç sarf etmesine gerek kalmadan uyardığını anlatan Dr. Akpınar, “Özellikle stres ve urge inokintinans tedavisinde ameliyatsız tedavilere ek tedavi veya ameliyat olamayacak hastalara umut olmuştur” şeklinde konuştu.

“Yan etkisi yok”

İdrar kaçırmanın normal yaşamın bir parçası değil, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Akpınar, “Manyetik İnkontinans Tedavi Koltuğu tedavisi sayesinde bu sorun oldukça yüksek başarı oranları ile tedavi edilebilir. Bu sayede sosyal yaşamda daha özgüvenli olunabilir ve yaşam kalitesi yükseltilebilir. Bu uygulamanın herhangi bir yan etkisi yoktur” dedi.

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