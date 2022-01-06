banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

Bu havalar hayra alamet değil

Yurdun büyük bir bölümünde olduğu gibi Eskişehir’de de 15 dereceye kadar yükselen mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığı vatandaşı endişelendiriyor.

ESKİŞEHİR 06.01.2022, 15:55
Bu havalar hayra alamet değil

Yurdun büyük bir bölümünde olduğu gibi Eskişehir’de de 15 dereceye kadar yükselen mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığı vatandaşı endişelendiriyor.

Kış mevsiminin ortasında olunmasına rağmen daha birkaç gün öncesinde yaşanan dondurucu soğukların yerini kısa sürede sıcak havalara bırakması hayretle karşılanıyor. Yaşananlar akıllara ’Küresel ısınmanın bir etkisi mi?’ sorusunu getirirken, Eskişehir halkı yaşananlar konusunda endişe taşıyor. Halk, eski kışların olmadığını vurgulayarak, bu zamanda havaların hayli sıcak olmasının normal olmadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl bu aylarda birçok bölgede kar yağışı ve soğuk havaların hâkim olduğunu anlatan vatandaşlar, bu yıl kışın ortasında olunmasına rağmen ülke genelinde bahar havasının mevcut olduğunu belirttiler

Bu mevsimde görülmemiş sıcaklıklar

Ocak ayında havanın bu kadar sıcak olmasının küresel ısınmayla alakalı olduğunu düşündüğünü söyleyen esnaf Âdem Kalkan, “Kışlarımız normalde ağır, sert ve çetrefilli geçerdi. Ancak son dönemlerdeki sıcakların küresel ısınmayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Gidişatın bu şekilde olması hiç iyi değil, çünkü bu havalarda görülmemiş sıcaklıklar bunlar. Biz bu tarihlerde donuyorduk, yerler buzdu, dışarı çıkamıyorduk. Şimdi bildiğin yaz, yani birazdan üstümdekini de çıkaracağım, terlemeye başladık artık” dedi.

"Geçen yıl Eskişehir’de bu vakitlerde kar yağışı vardı"

İnsanların bilinçsiz davranışlarından dolayı küresel dengenin bozulduğunu belirten Rüya Kocakaya ise, “Havaların bu tarihte sıcak olmasını küresel ısınmaya bağlıyorum. İnsanların bilinçsizce davranması, çevreyi kirletmesinin küresel dengeyi bozduğunu düşünüyorum. Ocak ayının ortasında bu kadar sıcak olmaması lazım, çünkü geçen yıl Eskişehir’de bu vakitlerde kar yağışı vardı.” diye anlattı.

Bu aylardaki sıcak havaların normal olmadığını söyleyen vatandaşlardan biri olan Alaattin Özel, “Eski kışlar yok, mevsimler dengesiz seyrediyor artık. Bunu küresel ısınmaya bağlıyorum. Sera gazlarının çoğalması, fabrikaların çıkardığı gazlar ve tarım ilaçları gibi etkenler var. Bence nedenleri bunlar” dedi.

“Kış kışlığını yapıyordu”

Yağış olması gereken aylarda havaların sıcak seyretmesinin kuraklığa yol açacağından bahseden Haluk Yaşar, içme suyunun sıkıntılı bir noktaya gittiğini söyledi. Havanın sıcak olmasının memnun olunmayacak bir şey olduğunu belirten Yaşar, şunları anlattı;

“Önemli olan yağmur ve karın dışarılara değil, şehir içine yağması. Biliyorsunuz kuraklığa doğru gidiyor memleket. Sadece bu sene de değil son 4-5 senedir bir kuraklık var. Yarın öbür gün şehirlerde içme suyu ve sorunu yaşanacak. Havaların böyle gitmesinin sonuçlarına katlanacağız. Yağmurun yağmaması ekonomiyi etkiliyor, üretim olmuyor. Ekonomiyi etkileyince de halk etkileniyor. Havalar sıcak olduğunda insanlar memnun oluyor, ‘dışarı çıkıyoruz’ diyor ama yağdığı zaman işimize yarıyor. Çok eskilere gidecek olursak, kış kışlığını yapıyordu. Bizim çocukluğumuzda 1-1.5 metre kar yağardı. Şimdi ne yağmur ne kar yağıyor. Geçen sene de doğru dürüst kar yağmadı. Bu sene Ocak 15 geldi daha kar yağmadı.”

"Yaz günü gibi yaşıyoruz"

Ali Gökmer de, şu zamanki hava sıcaklıkları ile eskiden yaşanan kış aylarını kıyaslarken, mevsim dengesizliğinin küresel ısınmadan kaynaklandığını söyledi. Bu havaların kuraklığa yol açtığını belirten Gökmer, “Eskiden bizim çocukluğumuzda bu aylarda kar içinde oynardık, ama şimdi hava düzeni bozulduğu için yaz günü gibi yaşıyoruz. Mutluyuz desek yalan olur mutsuzun desek de yalan olur. Biliyorsunuz sular azaldı, kuraklık var. Bence o yönden hiç iyi bir durum değil yani”

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8