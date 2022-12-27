Bu hastalık kadınlarda 10 kat fazla görülüyor

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, Fibromiyalji (Yumuşak Doku Romatizması) hakkında bilgilendirdi.

Fibromiyaljinin kronik bir ağrı sendromu olduğunu belirten Dr. Yenerkol, “Fibromilyalji, kadınlarda erkeklere göre 10 misli daha çok görülür.” diye konuştu. Fibromiyalji hastalarının şikayetlerini de aktaran Dr. Yenerkol bunları şöyle sıraladı:

“Her tarafım ağrıyor. Bir gün kolum, bir gün bacağım, bir gün boynumda gezen ağrılarım var. Uyku uyuyamıyorum, sabah yorgun kalkıyorum, gece bacaklarımı koyacak yer bulamıyorum. Doktor doktor dolaşıyorum ama bir şey bulamıyorlar. Senin hastalığın sinirsel diyorlar. Kimseyi hasta olduğuma inandıramıyorum.”

Ağrılar üst seviyede hissedilir

Bu hastaların genellikle ortak bir kişilik yapıları olduğunu; her şeyi ince eleyip sık dokuyan, hassas duygulu, mükemmeliyetçi kişiler olduklarını belirten Dr. Yenerkol, “Bu hastalar her şeyin düzgün olmasını isterler ama iş yapacak enerjiyi bulamazlar. Ağrılar 3 aydan daha uzun süreden beri vardır. Torba torba ilaç kullanırlar ama ağrılar bir türlü geçmek bilmez.” şeklinde konuştu.

Bu hastalarda en önemli sorunu ağrının yanlış anlaşılması olarak tanımlayan Dr. Yenerkol, bunu şöyle açıkladı:

“Örneğin; düştük ve dizimiz ağrıdı. Bu ağrı duyusu beyne iletilir. Beyinde salgılanan bazı maddeler bu ağrı duyusunun büyük bir kısmını silerek bize bir kısmını iletir. Belli bir sürenin sonunda ağrımız geçer. Fibromiyaljide bu maddelerin az salgılandığı tespit edilmiştir. Dolayısı ile ağrının küçük bir kısmı silinir, büyük kısmı iletilir. Yani aynı ağrıyı normal bir insan 1 seviyesinde duyarken, fibromiyali hastası 3-5 seviyesinde duyabilir.”

Tanı konmamış fibromiyalji hastası çok

Fibromilyalji hastalarına tanı koymanın zor olduğuna dikkat çeken Dr. Yenerkol, “Çünkü tetkikler genelde normal çıkar. Bu nedenle tanı konulmamış fibromiyalji hastası çoktur. Tanı genellikle hastanın hikayesine ve bazı muayene bulgularına bakılarak konulur.” diye konuştu. Fibromiyalji tedavisine ilişkin de konuşan Dr. Beyhan Yenerkol, “Tedavi, ağrı algısını değiştiren, beyindeki salgılanan maddelere yönelik olarak medikal tedavi ile yapılır. Yumuşak doku masajı gibi Fizyoterapi ajanlarından yararlanılır.” İfadelerini kullandı. Fibromiyaljide artan kasılmaların, adalelerde zayıflamaya neden olarak boyun ve bel düzleşmeleri ve zamanla oluşan fıtıklara yol açabileceğini sözlerine ekleyen Dr. Yenerkol, “Bu durum ağrıların daha da artmasına neden olur. Fibromiyalji tedavisinin yanında bu hastalıkların da tedavi edilmesi gerekir.” dedi.