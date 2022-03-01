Bu eğitimle 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlar internet uygulamalarını kullanabilecek

Tepebaşı Belediyesi, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için internet üzerinden online hizmetlerin kullanabilmesi amacıyla, öğretici bir çalışma başlattı.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlar için öğretici faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Belde Evleri’nde düzenlenen Online Hizmetleri Öğrenme Derslerine katılan vatandaşlar, teknolojinin getirdiği kolaylıkları kullanmayı öğreniyor. Bu kapsamda 50 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı “Online Hizmetleri Öğrenme Dersleri” Belde Evleri’nde düzenleniyor. Dersler kapsamında E-Devlet uygulamaları, belediye online hizmetleri, E-Nabız, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, internet güvenliği, mobil internet ve uygulamaları gibi konular ele alınıyor.

Eğitimlere katılan vatandaşlar da internette kendi işlerini yardım almadan halledeceklerini söyleyerek, “Çok güzel bir eğitim, çok güzel bilgileniyoruz. Bizler için çok faydalı oldu. Bizim yaşımız ilerleyince teknolojiden uzak kalıp çocuklarımızdan yardım istiyorduk. Bu eğitimler sayesinde kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Hastanede kendi randevumuzu rahatlıkla alabileceğiz. Tepebaşı Belediyesi’ne bu eğitimi sağladığı için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Online Hizmetleri Öğrenme Derslerinden faydalanmak isteyen vatandaşların, Belde Evleri’ne başvurabileceğini ifade etti.