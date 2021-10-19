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Bu duyarsızlıktan yetkililer de bıktı

Eskişehir’de yetkililer tarafından defalarca temizlenmesine rağmen mahallelerden geçen sulama kanalının çöp sorununa çözüm bulunamıyor.

ESKİŞEHİR 19.10.2021, 13:28
Bu duyarsızlıktan yetkililer de bıktı

Eskişehir’de yetkililer tarafından defalarca temizlenmesine rağmen mahallelerden geçen sulama kanalının çöp sorununa çözüm bulunamıyor.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce, Esentepe ve Yeşiltepe mahallelerinden geçen sulama kanalındaki çöp birikintileri dikkat çekiyor. Yetkililer tarafından belli dönemlerde defalarca temizlik yapılmasına rağmen duyarsız vatandaşlar çöp atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda çocukların top almak için girerek boğulduğu kanalın sonunda ise yine farklı topların bulunması göze çarptı. Mahallede yaşayan vatandaşlar çevrenin ve çocukların sağlığı için çöp atılmaması gerektiğini dile getirerek daha duyarlı olunmaya davet ediyor.

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