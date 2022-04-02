banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Buça Rus ordusundan temizlendi
Buça Rus ordusundan temizlendi

Bu caddede trafik ve park yeri çilesi bitmiyor

Geliş ve gidiş yönlü olarak trafik akışına açık olan, ancak yapılan çift sıra parklar yüzünden zaman zaman tam bir ulaşım kargaşası yaşanan Savtekin caddesindeki çile bitmiyor. Esnaf, çevresindeki otoparkların ruhsatlarının iptal edilmesinin, caddenin otoparka dönmesinde etkisinin büyük olduğunu belirtiyor.

ESKİŞEHİR 02.04.2022, 10:51
Bu caddede trafik ve park yeri çilesi bitmiyor

Geliş ve gidiş yönlü olarak trafik akışına açık olan, ancak yapılan çift sıra parklar yüzünden zaman zaman tam bir ulaşım kargaşası yaşanan Savtekin caddesindeki çile bitmiyor. Esnaf, çevresindeki otoparkların ruhsatlarının iptal edilmesinin, caddenin otoparka dönmesinde etkisinin büyük olduğunu belirtiyor.

Eskişehir kent merkezindeki işlek Savtekin caddesinin çevresinde hiç otopark yok. Cadde üzerinde bulunan 3 ayrı otoparkın ruhsatları Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilince, vatandaş aracını park edecek yer bulamadı. Gerek alışveriş için gelen vatandaş, gerekse o bölgedeki esnaf araç park edecek yer bulamayınca çözümü yol kenarlarında buldu. Gidiş ve dönüş yönlü olarak kullanılan caddede bir şerit her zaman park edilen araçlarla kapalıyken zaman zaman ikinci şerit de doluyor. Kalan dar yoldan karşılıklı olarak geçmeye çalışan araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Caddede bulunan esnaftan öğrenilen bilgilere göre, trafik sorunu dolayısıyla sık sık tartışmalar ve maddi hasarlı kazalar meydana geliyor. Sorunu ise hiç kimse üstlenmezken, çaresiz bekleyiş devam ediyor.

“Esnafın dahi kendi aracını park edecek yeri yok”

Savtekin Caddesi’nde 27 senedir esnaf olan Mehmet Salih Topal, cadde üzerindeki park sorununun otoparkların kapatılmasıyla başladığını belirtti. Gelen müşterilerin yanı sıra esnafın da araç bırakacak yerinin olmadığını aktaran Topal, “Bu caddede 3 tane büyük otopark alanı var. Normalde bu otoparklar işler vaziyetteyken belediye sorumluları bu işletmelerle karşı karşıya gelmişçesine hepsinin ruhsatını iptal ederek kapattı. Esnafa gelen müşterilerin araç park edecek yeri yok. Esnafın dahi kendi aracını park edecek yeri yok. Caddede malzeme indirecek cep dahi yok. Sabah erken saatlerde gelip şans eseri esnaf park edecek yer bulursa aracını park ediyor. Bulamazsa ikinci şeritte araç bırakmak zorunda kalıyor. Müşteri olarak gelenler de aynı şekilde park edecek yer bulamadığı için ikinci şeride aracını bırakıyor. Hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de trafikte sorunlar oluşuyor. Buradaki trafik karmaşasında esnafın müdahale ederek sonlandırdığı birçok kavga oldu. Sokağa girmek isteyen veya başka araca yer vermek için ileri veya geri giderken kaza yapan da çok kişi oldu” dedi.

“Farklı alternatifler bulunabilir fakat hiç kimse elini taşın altına koymuyor”

Otoparkların açık olduğu dönemde de çift yönlü trafikten dolayı sorunların yaşandığını aktaran Mehmet Salih Topal, çözüm yolunun bulunamadığını belirtti. Sorun için bir çözümün bulunamadığını ve hiçbir kurumun ilgilenmediğini belirten Topal, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler şehir planlamacılar değiliz, ama vatandaş olarak gözlemlediğimiz ve çözüm yolu fikirlerim var. Bu cadde ya eski otogar girişinden diğer çıkışa kadar, ya da tam tersine tek yön olarak düzenlenebilir. Bu cadde çift yönlü trafiği araç park edildiği için kaldırmıyor. Otoparklar açılıp çıkış yolları da Porsuk Çayı’nın kenarındaki patika yoldan ana caddeye bağlanabilir. Farklı alternatifler bulunabilir fakat hiç kimse elini taşın altına koymuyor. Büyükşehir Belediyesi otoparkların ruhsatını iptal ettikten sonra berbat bir hal aldı. Burası konum olarak da çok sıkıntılı bir cadde. Karşı kaldırım Tepebaşı’na bağlı kapımızın önündeki kaldırım Odunpazarı’na bağlı. Biz nereye müracaat ettiysek sonuç alamadık. Trafik polisleri kontrol için geldiğinde park sorununun önüne geçemedi. Çift yön açık olduğu için de karmaşayı engelleyemedi.”

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
15°
açık