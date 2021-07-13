banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı

Bu ağaçlara ne oldu?

Eskişehir’de bulunan Sarısu Sulama Kanalı’nın geçen sene aynı dönemlerde etrafını kaplayan ve keyfine doyumsuz manzaralara sahne olan ağaçların ortadan kalkması çorak görüntülerin yaşanmasına sebep oldu.

ESKİŞEHİR 13.07.2021, 12:28
Bu ağaçlara ne oldu?
banner502

Eskişehir’de bulunan Sarısu Sulama Kanalı’nın geçen sene aynı dönemlerde etrafını kaplayan ve keyfine doyumsuz manzaralara sahne olan ağaçların ortadan kalkması çorak görüntülerin yaşanmasına sebep oldu.

Eskişehir’in Sazova mahallesinde bulunan Sarısu Sulama Kanalı, çevrede yer alan tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Yılın belli dönemlerinde kontrollü olarak suyu kesilen kanalın, çevresinde birçok bitki türü ve ağaç yer alıyor. Geçen sene aynı dönemlerde kanalın etrafını kaplayan ağaçlar, şu anda eski yerlerinde bulunmuyor. Bir yıl önce çekilen fotoğraf karesi ile günümüzdeki son hali, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ağaçların neden veya kimler tarafından kesildiği bilinmezken, kanalın çevresinde ortaya çıkan çorak görüntüler dikkat çekiyor.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501