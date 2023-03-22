Bu ağacın meyvesi çöp poşetleri

Eskişehir’de bir ara sokakta bulunan ağacın üzerine çöplerini atan duyarsız vatandaşlar kötü bir görüntüye sebep oldu.

İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak üzerinde bulunan bir ağacın dallarında çöp poşetleri olduğu görüldü. Neden ve kim tarafından atıldığı bilinmeyen çöp poşetlerinin, ağaca yakın olan apartmanın pencerelerinden atıldığı tahmin ediliyor. Ağacın üzerindeki çöp poşetlerini görünce hayrete düştüğünü gizleyemeyen vatandaşların bu sorumsuz davranışa tepki göstermesi dikkat çekti. Yoldan geçenler ise ‘Bu ağacın meyvesi çöp poşetiymiş’ gibi yorumlar yaparak durumun duyarsızlığına dikkat çekti. Her geçen gün artan çöplerden rahatsız olan vatandaşlar ise, kısa sürede temizlenmesini ve yapanların bulunarak gerekli cezaların verilmesini istedi.