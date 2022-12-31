Bozacıların kış mesaisi başladı

Kış aylarına girilmesiyle birlikte boza satışlarında büyük artış yaşanırken, bu tadı oldukça seven Eskişehirli vatandaşlar boza dükkânlarının önünde kalabalık oluşturuyor.

İçindeki çeşitli vitaminlerin yanı sıra grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı etkili olduğu bilinen bozaya, kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar daha yoğun ilgi görüyor. Bozaya karşı artan ilgi sebebiyle satışların da yükselmesi satıcıları da mutlu ediyor. Özellikle gün ortasında bozacı dükkânlarının önünde oluşan yoğun kalabalık gözlere çarpıyor.

“Şehir dışından bile talep geliyor”

Boza dükkânı işletmecisi Ramazan Yavuz, satışlarda yaklaşık olarak yüzde 50 oranında artış olduğunu dile getirdi. İşlerden fazlasıyla memnun olduklarını ifade eden Yavuz, “Havalar soğuduğu zaman bizim boza satışlarımız artar. Vatandaşların ilgisi oldukça yoğun, satışlarımız çok iyi. İşlerden fazlasıyla memnunuz, herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle kış aylarında gribe ve soğuk algınlıklarına karşı boza çok etkili olduğu için daha fazla tercih ediliyor. Bağırsakların çalışmasına ve yeni doğum kadınlarda süt yapma özelliği olması sebebiyle de tercih ediliyor. Satışlarımızda yaklaşık olarak yüzde 50 civarında artış var. Şehirlerarasında bile satış yapıyoruz, müşterilerimiz oldukça artmış durumda” dedi.