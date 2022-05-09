Boyun düzleşmesine karşı uzmanlar uyarıyor

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, boyun düzleşmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler verdi.

Günümüzde teknolojik imkânların artması ve hareketsiz yaşam tarzı, birçok kişinin boyun ağrısı çekmesine neden oluyor. Boyun ağrısının en sık görülme nedeninin ise ‘Boyun Düzleşmesi’ oluyor. Boyun düzleşmesi konusunda vatandaşları sıkça uyaran uzmanlar, yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Konu hakkında konuşan Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol ise omurgayı oluşturan 33 omurun 7’sinin boyun bölgesinde bulunduğunu ve yüksek hassasiyetin olduğunu belirtti. Ayrıca Yenerkol, boyun ve bel bölgesinde bulunan omurların C harfi gibi olması gerekirken boyun düzleşmesi rahatsızlığında kıvrımların azalarak şekil bozukluğu oluştuğunu belirterek rahatsızlığı basit şekilde anlattı.

“Bilgisayar veya telefona uzun süreli bakmaktan kaynaklanabilir”

Boyun düzleşmesinin en büyük nedeninin duruş bozukluğu olduğunun altını çizen Yenerkol, “Bozuk duruş, meslek koşullarından, tekrarlayan hareketlerden, bilgisayar veya telefona uzun süreli bakmaktan kaynaklanabilir. Düzleşmede stresin de büyük katkı payı vardır. Stres özellikle boyun adalelerinde kasılmaya neden olarak zamanla adaleleri zayıflatır. Bu adalelerin zayıflaması boyun omurlarını yeterince kavrayamadığı için boyunda düzleşmeye sebep olur. Bunların dışında yaş ile birlikte belirginleşen kireçlenmeler, doğumsal omurga bozuklukları da düzleşmeye neden olabilir” dedi.

“Kulak çınlaması ve baş dönmesi görülebilen belirtilerdendir”

Boyun düzleşmesinde en sık görülen şikâyetin boyun ağrısı olduğunu ifade eden Dr. Yenerkol, bu ağrının sırta ve omuzlara da yayılabildiğini belirtti. Bazen ağrılara baş ağrısının da eşlik edebildiğini söyleyen Yenerkol, “ Eğer ağrı kola yayılıyor ve uyuşma, güçsüzlük gibi belirtiler de varsa boyun fıtığı araştırılmalıdır. Düzleşmeye bağlı kulak çınlaması ve baş dönmesi de görülebilen belirtilerdendir” ifadelerine yer verdi.

“Bu yaşam tarzı değiştirilmeli ve düzgün postürde çalışılmalıdır”

Yaşam tarzının değişmesi ve duruş pozisyonuna dikkat edilmesini öneren Uzm. Dr. Beyhan Yenerkol boyun düzleşmesi rahatsızlığının tedavisine ilişkin ise şunları söyledi:

“Boyun düzleşmesi çoğu zaman mekanik bir problemdir. Öncelikle vücudun doğal duruşunu eski haline getirmek önemlidir. Özellikle gün boyu uzun saatler boyunca aynı yanlış postürde oturmak ve hareket etmemek bu problemi oluşturmaktadır. Bu yaşam tarzı değiştirilmeli ve düzgün postürde çalışılmalıdır. Fizik tedavi uygulamaları ve medikal tedavilerle ağrılar giderilmelidir. Sonrasında yapılacak egzersizlerle boyun kavsi eski haline döndürülmeye çalışılır.”